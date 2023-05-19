Болдырев Андриян Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдырев Андриян Максимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Болдырев Максим Михайлов

Мать: Болдырева Матрена

Рождение ребёнка
1831

Сын: Болдырев Емельян Андриянов

Мать ребёнка: Болдырева Марья Иванова

Рождение ребёнка
1833

Сын: Болдырев Павел Андриянов

Мать ребёнка: Болдырева Марья Иванова

Рождение ребёнка
1834

Сын: Болдырев Афанасий Андриянов

Мать ребёнка: Болдырева Марья Иванова

Рождение ребёнка
Между 1838 и 1841

Сын: Болдырев Максим Андриянов

Мать ребёнка: Болдырева Марья Иванова

Рождение ребёнка
Между 1844 и 1846

Дочь: Болдырева Авдотья Андриянова

Мать ребёнка: Болдырева Марья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болдырева Марья Иванова

Смерть
Неизвестно
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