Болдырев Андриян Максимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Болдырев Максим Михайлов
Мать: Болдырева Матрена
Рождение ребёнка
1831
Сын: Болдырев Емельян Андриянов
Мать ребёнка: Болдырева Марья Иванова
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Болдырева Марья Иванова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Болдырев Афанасий Андриянов
Мать ребёнка: Болдырева Марья Иванова
Рождение ребёнка
Между 1838 и 1841
Сын: Болдырев Максим Андриянов
Мать ребёнка: Болдырева Марья Иванова
Рождение ребёнка
Между 1844 и 1846
Дочь: Болдырева Авдотья Андриянова
Мать ребёнка: Болдырева Марья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Болдырева Марья Иванова
Смерть
Неизвестно