Lion (Michael) Zerline
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смерти1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Haas Flora
Отец ребёнка: Lion Sally Lazarus
Рождение ребёнка
25.09.1847
Сын: Lion Elieser Louis
Отец ребёнка: Lion Sally Lazarus
Рождение ребёнка
11.09.1852
Дочь: Kaufmann Henny
Отец ребёнка: Lion Sally Lazarus
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Lion Isaac
Отец ребёнка: Lion Sally Lazarus
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1903