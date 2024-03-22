Lion (Michael) Zerline — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Lion (Michael) Zerline

Место рождения

Гамбург

Дата рождения

1825

Дата смерти

1903

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Haas Flora

Отец ребёнка: Lion Sally Lazarus

Рождение ребёнка
25.09.1847

Сын: Lion Elieser Louis

Отец ребёнка: Lion Sally Lazarus

Рождение ребёнка
11.09.1852

Дочь: Kaufmann Henny

Отец ребёнка: Lion Sally Lazarus

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Lion Isaac

Отец ребёнка: Lion Sally Lazarus

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1903
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