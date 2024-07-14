Буткин Иван Савельевич 1697 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБуткин Иван Савельевич

Буткин Иван Савельевич

Место рождения

Серёгово, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

1697

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: Буткин Савва Иванович

Мать: не указана

Серёгово, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефанида Ивановна

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Буткина Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Стефанида Ивановна

Серёгово, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1747

Сын: Буткин Семен Иванович

Мать ребёнка: Стефанида Ивановна

Серёгово, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1753

Сын: Буткин Иван Иванович

Мать ребёнка: Стефанида Ивановна

Серёгово, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.