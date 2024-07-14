Буткин Иван Савельевич
Место рождения
Дата рождения1697
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: Буткин Савва Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стефанида Ивановна
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Буткина Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Стефанида Ивановна
Рождение ребёнка
1747
Мать ребёнка: Стефанида Ивановна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Буткин Иван Иванович
Мать ребёнка: Стефанида Ивановна
Смерть
Неизвестно