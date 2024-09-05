Евдокия Лобастова Николавна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Лобастова Николавна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобастов Михаил Александрович

Рождение ребёнка
19.11.1899

Сын: Александр Михайлович Лобастов

Отец ребёнка: Лобастов Михаил Александрович

Кривинское, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
крещ - 22 ноября 1899
Смерть
Неизвестно

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