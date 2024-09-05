Евдокия Лобастова Николавна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.11.1899
Сын: Александр Михайлович Лобастов
Отец ребёнка: Лобастов Михаил Александрович
Кривинское, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
крещ - 22 ноября 1899
Смерть
Неизвестно