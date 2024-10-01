Пигалин Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смерти1993
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пигалина Зоя Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.03.1959
Сын: Пигалин Василий Александрович
Мать ребёнка: Пигалина Зоя Степановна
Смерть
1993