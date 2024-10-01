Пигалин Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пигалин Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

1959 г.р.
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Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Пигалин Василий Андрианович

Мать: Пигалина Наталья Андриановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пигалина Зоя Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пигалина Зоя Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пигалина Зоя Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пигалина Зоя Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пигалина Зоя Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пигалина Зоя Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пигалина Зоя Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пигалина Зоя Степановна

Рождение ребёнка
17.03.1959

Сын: Пигалин Василий Александрович

Мать ребёнка: Пигалина Зоя Степановна

Смерть
1993

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