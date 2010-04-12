Лаврухина Александра Андреевна
Место рожденияРязанская обл., Можарский р-он, село Покровка (позже Шацкий р-он)
Дата рождения04.06.1922
Дата смерти12.04.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1922
Отец: не указан
Рязанская обл., Можарский р-он, село Покровка (позже Шацкий р-он)
Рождение ребёнка
24.02.1951
Сын: Лаврухин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лаврухина Любовь Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лаврухина Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
12.04.2010