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Лаврухина Александра Андреевна

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Место рождения

Рязанская обл., Можарский р-он, село Покровка (позже Шацкий р-он)

Дата рождения

04.06.1922

Дата смерти

12.04.2010

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1922

Отец: не указан

Мать: Лаврухина Василиса Аникеевна

Рязанская обл., Можарский р-он, село Покровка (позже Шацкий р-он)
Рождение ребёнка
24.02.1951

Сын: Лаврухин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лаврухина Любовь Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лаврухина Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
12.04.2010
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