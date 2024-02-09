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Давыдов Павел Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Давыдов Матвей Иванович

Мать: Давыдова Софья Трофимовна

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Давыдова Настасья Павловна

Мать ребёнка: Давыдова Афимья Тихоновна

Рождение ребёнка
Около 1841 ст.

Сын: Давыдов Федор Павлович

Мать ребёнка: Давыдова Афимья Тихоновна

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Давыдов Семен Павлович

Мать ребёнка: Давыдова Афимья Тихоновна

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Давыдова Арина Павловна

Мать ребёнка: Давыдова Афимья Тихоновна

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Давыдова Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Давыдова Афимья Тихоновна

Рождение ребёнка
Около 1952

Сын: Давыдов Петр Павлович

Мать ребёнка: Давыдова Афимья Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Афимья Тихоновна

Смерть
Неизвестно
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