Давыдов Павел Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: Давыдов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Давыдова Настасья Павловна
Мать ребёнка: Давыдова Афимья Тихоновна
Рождение ребёнка
Около 1841 ст.
Мать ребёнка: Давыдова Афимья Тихоновна
Рождение ребёнка
Около 1846
Мать ребёнка: Давыдова Афимья Тихоновна
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Давыдова Арина Павловна
Мать ребёнка: Давыдова Афимья Тихоновна
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Давыдова Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Давыдова Афимья Тихоновна
Рождение ребёнка
Около 1952
Мать ребёнка: Давыдова Афимья Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно