Несоленая Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Несоленая Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1947

Дочь: Жбанова Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Несоленый Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хромышева Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Несоленый Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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