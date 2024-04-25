Скобелев Иван Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти?.03.1943
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Скобелев Кузьма
Мать: Скобелева неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.12.1920
Мать ребёнка: Скобелева (Разумихина) Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
28.04.1923
Сын: Скобелев Владимир Иванович
Мать ребёнка: Скобелева (Разумихина) Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скобелева (Разумихина) Надежда Михайловна
Смерть
?.03.1943