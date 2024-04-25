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Скобелев Иван Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

?.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Скобелев Кузьма

Мать: Скобелева неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скобелева (Разумихина) Надежда Михайловна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
09.12.1920

Сын: Скобелев Виктор Иванович

Мать ребёнка: Скобелева (Разумихина) Надежда Михайловна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
28.04.1923

Сын: Скобелев Владимир Иванович

Мать ребёнка: Скобелева (Разумихина) Надежда Михайловна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скобелева (Разумихина) Надежда Михайловна

Смерть
?.03.1943

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