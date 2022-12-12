Еремеева Ненила (Неонила) Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1800 и 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Между 1800 и 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1818 и 1820
Сын: Еремеев Яков Львович/Леонтьевич
Отец ребёнка: Еремеев Лев (он же Леонтий) Максимович
ГАНО ф.60 оп.239а д.1143 л.192об-193- 8 ревизия-1834г.
Рождение ребёнка
1821
Сын: Еремеев Андрей Львович/Леонтьевич
Отец ребёнка: Еремеев Лев (он же Леонтий) Максимович
ГАНО ф.60 оп.239а д.1143 л.192об-193- 8 ревизия-1834г.
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Еремеева Марфа Львовна/Леонтьевна
Отец ребёнка: Еремеев Лев (он же Леонтий) Максимович
ГАНО ф.60 оп.239а д.1143 л.192об-193- 8 ревизия-1834г.
Рождение ребёнка
1829
Сын: Еремеев Сергей Львович/Леонтьевич
Отец ребёнка: Еремеев Лев (он же Леонтий) Максимович
ГАНО ф.60 оп.239а д.1143 л.192об-193- 8 ревизия-1834г.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно