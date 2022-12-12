Еремеева Ненила (Неонила) Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕремеева Ненила (Неонила) Афанасьевна

Еремеева Ненила (Неонила) Афанасьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1800 и 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1800 и 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1818 и 1820

Сын: Еремеев Яков Львович/Леонтьевич

Отец ребёнка: Еремеев Лев (он же Леонтий) Максимович

Шуклино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
ГАНО ф.60 оп.239а д.1143 л.192об-193- 8 ревизия-1834г.
Рождение ребёнка
1821

Сын: Еремеев Андрей Львович/Леонтьевич

Отец ребёнка: Еремеев Лев (он же Леонтий) Максимович

Шуклино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
ГАНО ф.60 оп.239а д.1143 л.192об-193- 8 ревизия-1834г.
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Еремеева Марфа Львовна/Леонтьевна

Отец ребёнка: Еремеев Лев (он же Леонтий) Максимович

Шуклино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
ГАНО ф.60 оп.239а д.1143 л.192об-193- 8 ревизия-1834г.
Рождение ребёнка
1829

Сын: Еремеев Сергей Львович/Леонтьевич

Отец ребёнка: Еремеев Лев (он же Леонтий) Максимович

Шуклино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
ГАНО ф.60 оп.239а д.1143 л.192об-193- 8 ревизия-1834г.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еремеев Лев (он же Леонтий) Максимович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close