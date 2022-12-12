Агеева (Мозохина) Клавдия Васильевна
Место рождения
Дата рождения16.03.1919
Дата смерти25.10.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1947
Отец ребёнка: Агеев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
20.05.1949
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Агеев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
26.02.1956
Дочь: Тутуева Нина Ивановна
Отец ребёнка: Агеев Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.10.1991