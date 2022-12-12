Агеева (Мозохина) Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агеева (Мозохина) Клавдия Васильевна

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Место рождения

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

16.03.1919

Дата смерти

25.10.1991

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
11.07.1947

Сын: Агеев Александр Иванович

Отец ребёнка: Агеев Иван Алексеевич

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
20.05.1949

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Агеев Иван Алексеевич

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
26.02.1956

Дочь: Тутуева Нина Ивановна

Отец ребёнка: Агеев Иван Алексеевич

Ефимьево, Нагуевская волость, Вязниковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агеев Иван Алексеевич

Смерть
25.10.1991
Ефимьево, Нагуевская волость, Вязниковский уезд
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