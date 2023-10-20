Михаил Сергеев/ич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1888 ст.
Дата смерти06.05.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1888 ст.
Отец: Ич Сергей Герасимов/ич
Мать: На Пелагея Сергеева/на
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Таймасова Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
04.09.1918
Дочь: Гаврилова Ефимия Михайловна
Мать ребёнка: Таймасова Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
13.03.1922
Сын: Таймасов Лазарь Михайлович
Мать ребёнка: Таймасова Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Таймасов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Таймасова Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
03.04.1928
Сын: Таймасов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Таймасова Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
24.04.1932
Мать ребёнка: Таймасова Анна Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Калайкасы, Моргаушский район, Чувашская Республика
Смерть
06.05.1941
Причина смерти: воспаление легких | Поехал на другую сторону Волги за дровами, на обратном пути провалился в полынью и простудился