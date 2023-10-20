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Михаил Сергеев/ич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1888 ст.

Дата смерти

06.05.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1888 ст.

Отец: Ич Сергей Герасимов/ич

Мать: На Пелагея Сергеева/на

Рождение ребёнка
1915

Сын: Таймасов Илья Михайлович

Мать ребёнка: Таймасова Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
04.09.1918

Дочь: Гаврилова Ефимия Михайловна

Мать ребёнка: Таймасова Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
13.03.1922

Сын: Таймасов Лазарь Михайлович

Мать ребёнка: Таймасова Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Таймасов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Таймасова Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
03.04.1928

Сын: Таймасов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Таймасова Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
24.04.1932

Сын: Таймасов Егор Михайлович

Мать ребёнка: Таймасова Анна Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таймасова Анна Игнатьевна

Место жительства
Неизвестно
Калайкасы, Моргаушский район, Чувашская Республика
Смерть
06.05.1941
Причина смерти: воспаление легких | Поехал на другую сторону Волги за дровами, на обратном пути провалился в полынью и простудился
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