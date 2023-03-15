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Фроликов Борис Владимиров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фроликов Владимир Дмитриев

Мать: Фроликова Матрона Леонтьева

Рождение ребёнка
21.01.1912

Дочь: Ксения Борисова

Мать ребёнка: Фроликова Евдокия Гаврилова

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.10.1914

Сын: Фроликов Степан Борисович

Мать ребёнка: Фроликова Евдокия Гаврилова

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Фроликов Иван Борисович

Мать ребёнка: Фроликова Евдокия Гаврилова

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Фроликов Александр Борисович

Мать ребёнка: Фроликова Евдокия Гаврилова

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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