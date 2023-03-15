Фроликов Борис Владимиров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.1912
Дочь: Ксения Борисова
Мать ребёнка: Фроликова Евдокия Гаврилова
Рождение ребёнка
25.10.1914
Сын: Фроликов Степан Борисович
Мать ребёнка: Фроликова Евдокия Гаврилова
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Фроликова Евдокия Гаврилова
Рождение ребёнка
1925
Сын: Фроликов Александр Борисович
Мать ребёнка: Фроликова Евдокия Гаврилова
Смерть
Неизвестно