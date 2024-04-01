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Harsh (Stricker) Catharina Kitterin

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Место рождения

Dauphin, Pennsylvania, United States

Дата рождения

1767

Дата смерти

21.01.1843

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1788 г.р.
1792 г.р.
1797 г.р.

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Крещение
20.09.1767
Рождение ребёнка
26.09.1788

Сын: Harsh John

Отец ребёнка: Harsh George Simon

Рождение ребёнка
28.08.1792

Сын: Harsh Benjamin

Отец ребёнка: Harsh George Simon

Рождение ребёнка
12.07.1797

Сын: Harsh Joseph

Отец ребёнка: Harsh George Simon

Смерть
21.01.1843
Похороны
Неизвестно

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