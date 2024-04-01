Harsh (Stricker) Catharina Kitterin
Место рожденияDauphin, Pennsylvania, United States
Дата рождения1767
Дата смерти21.01.1843
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
20.09.1767
Рождение ребёнка
26.09.1788
Сын: Harsh John
Отец ребёнка: Harsh George Simon
Рождение ребёнка
28.08.1792
Сын: Harsh Benjamin
Отец ребёнка: Harsh George Simon
Рождение ребёнка
12.07.1797
Сын: Harsh Joseph
Отец ребёнка: Harsh George Simon
Смерть
21.01.1843
Похороны
Неизвестно