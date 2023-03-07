Рязанцова Агрипена Никонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанцова Агрипена Никонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1660

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1662 и 1670 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1676 и 1683

Сын: Рязанцов Михаил Иевлев

Отец ребёнка: Рязанцов Иев (Иевко) Савин

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1687

Сын: Рязанцов Максим Иевлев

Отец ребёнка: Рязанцов Иев (Иевко) Савин

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1694

Дочь: Наталья Иевлева

Отец ребёнка: Рязанцов Иев (Иевко) Савин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рязанцов Иев (Иевко) Савин

Работа или профессия
Неизвестно
поповская жена
Место жительства
Неизвестно
Кстинино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710
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