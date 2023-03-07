Рязанцова Агрипена Никонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1660
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1676 и 1683
Отец ребёнка: Рязанцов Иев (Иевко) Савин
Рождение ребёнка
Около 1687
Отец ребёнка: Рязанцов Иев (Иевко) Савин
Рождение ребёнка
Около 1694
Дочь: Наталья Иевлева
Отец ребёнка: Рязанцов Иев (Иевко) Савин
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
поповская жена
Место жительства
Неизвестно
Кстинино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710