Вехов (Вехова (Кинякина)) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вехов (Вехова (Кинякина)) Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кинякин Иван Петрович

Мать: Кинякин Агафья Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Большая Салба, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Место жительства
Неизвестно
Каргал, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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