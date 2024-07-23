Вехов (Вехова (Кинякина)) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кинякин Иван Петрович
Место жительства
Неизвестно
Большая Салба, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Место жительства
Неизвестно
Каргал, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно