Ларионов Павел Григорьевич
Место рожденияс. Кульск, Хоринский р-н, БМАССР
Дата рождения1915
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ларионов Пётр
Мать ребёнка: Ларионова (Эпова) Елена Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ларионов Василий
Мать ребёнка: Ларионова (Эпова) Елена Лаврентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.05.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ларионова (Эпова) Елена Лаврентьевна
Рождение ребёнка
17.05.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ларионова (Эпова) Елена Лаврентьевна
Смерть
1943
Причина смерти: Пропал без вести