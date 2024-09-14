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Ларионов Павел Григорьевич

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Место рождения

с. Кульск, Хоринский р-н, БМАССР

Дата рождения

1915

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларионов Пётр

Мать ребёнка: Ларионова (Эпова) Елена Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларионов Василий

Мать ребёнка: Ларионова (Эпова) Елена Лаврентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ларионова (Эпова) Елена Лаврентьевна

Рождение ребёнка
01.05.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ларионова (Эпова) Елена Лаврентьевна

Рождение ребёнка
17.05.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ларионова (Эпова) Елена Лаврентьевна

Смерть
1943
Причина смерти: Пропал без вести

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