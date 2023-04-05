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(Иванова) Мария
(Иванова) Мария
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1920
Пол
Женский
Отец
Иванов Степан Никитич
1876 г.р.
Мать
Иванова (Панина) Дарья Фёдоровна
1876 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец:
Иванов Степан Никитич
Мать:
Иванова Дарья Фёдоровна
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