Калистратова Фёкла Галактионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калистратова Фёкла Галактионовна

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Место рождения

Смоленская губ Елинский уезд

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Смоленская губ Елинский уезд
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Плесовских Евдокия Иосифовна

Отец ребёнка: Калистратов Иосиф

Смоленская губ Елинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калистратов Иосиф

Смерть
Неизвестно
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