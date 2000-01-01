Калистратова Фёкла Галактионовна
Место рожденияСмоленская губ Елинский уезд
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Смоленская губ Елинский уезд
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Плесовских Евдокия Иосифовна
Отец ребёнка: Калистратов Иосиф
Смоленская губ Елинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калистратов Иосиф
Смерть
Неизвестно