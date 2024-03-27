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Тайценов Хамзя

Место рождения

д.Малое Рыбушкино Горьковской обл.

Дата рождения

1918

Дата смерти

24.06.1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Тайценов Халиль

Мать: не указана

Военная служба
Неизвестно
Тайбенов Хамза Халидович Красноармеец, __.__.1918 с. М.-Рыбушкино, Место службы: 74 сд. Донесение о потерях Убит 24.06.1941 Молдавская ССР, Бельцкий уезд, Бельцкий р-н, г. Бельцы, в районе
Смерть
24.06.1941

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