Тайценов Хамзя
Место рожденияд.Малое Рыбушкино Горьковской обл.
Дата рождения1918
Дата смерти24.06.1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Тайценов Халиль
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
Тайбенов Хамза Халидович Красноармеец, __.__.1918 с. М.-Рыбушкино, Место службы: 74 сд. Донесение о потерях Убит 24.06.1941 Молдавская ССР, Бельцкий уезд, Бельцкий р-н, г. Бельцы, в районе
Смерть
24.06.1941