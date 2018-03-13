Данильченко Дарья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данильченко Дарья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.2018

Пол

Женский

Отец

1988 г.р.

Мать

1987 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.2018

Отец: Данильченко Дмитрий Анатольевич

Мать: Данильченко Людмила

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