Катошина (Пшеницына) Лариса Александровна
Место рождения
Дата рождения03.04.1932
Дата смерти29.01.2003
ПолЖенский
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1932
Рождение ребёнка
28.05.1959
Дочь: Лисиенко (Катошина) Валентина Анатольевна
Отец ребёнка: Катошин Анатолий Федорович
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.06.1969
Сын: Котошин Валерий Анатольевич
Отец ребёнка: Катошин Анатолий Федорович
Смерть
29.01.2003