Катошина (Пшеницына) Лариса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катошина (Пшеницына) Лариса Александровна

Место рождения

Погорелка, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

03.04.1932

Дата смерти

29.01.2003

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1932

Отец: Пшеницын Александр Михайлович

Мать: Пшеницына Елизавета Сергеевна

Погорелка, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.05.1959

Дочь: Лисиенко (Катошина) Валентина Анатольевна

Отец ребёнка: Катошин Анатолий Федорович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.06.1969

Сын: Котошин Валерий Анатольевич

Отец ребёнка: Катошин Анатолий Федорович

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
29.01.2003
Владивосток, Владивостокский, Приморский край

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