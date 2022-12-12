Гордягин Андрей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения29.10.1865
Дата смерти15.01.1932
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1883 по 1909
Место жительства
С 1909 по 1914
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1914 по 1932
Смерть
15.01.1932