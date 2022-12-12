Гордягин Андрей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордягин Андрей Яковлевич

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Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

29.10.1865

Дата смерти

15.01.1932

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
С 1883 по 1909
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1909 по 1914
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1914 по 1932
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
15.01.1932
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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