Кирток Федор
Место рожденияг. Новый Буг Новобугского района Николаевской области
Дата рождения06.02.1900
Дата смерти08.08.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1900
Отец: Кирток Давид
Мать: Кирток Мария
г. Новый Буг Новобугского района Николаевской области
Рождение ребёнка
08.03.1932
Сын: Кирток Виктор
Мать ребёнка: Кирток Варвара
Рождение ребёнка
21.02.1934
Дочь: Фоменко Евгения
Мать ребёнка: Кирток Варвара
Рождение ребёнка
20.12.1936
Сын: Кирток Владимер
Мать ребёнка: Кирток Варвара
Рождение ребёнка
1938
Сын: Кирток Анатолий Сидорович
Мать ребёнка: Кирток Варвара
Смерть
08.08.1941
Причина смерти: пропал безвести в годы ВОВ