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Кирток Федор

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Место рождения

г. Новый Буг Новобугского района Николаевской области

Дата рождения

06.02.1900

Дата смерти

08.08.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1900

Отец: Кирток Давид

Мать: Кирток Мария

г. Новый Буг Новобугского района Николаевской области
Рождение ребёнка
08.03.1932

Сын: Кирток Виктор

Мать ребёнка: Кирток Варвара

Рождение ребёнка
21.02.1934

Дочь: Фоменко Евгения

Мать ребёнка: Кирток Варвара

Рождение ребёнка
20.12.1936

Сын: Кирток Владимер

Мать ребёнка: Кирток Варвара

Рождение ребёнка
1938

Сын: Кирток Анатолий Сидорович

Мать ребёнка: Кирток Варвара

Смерть
08.08.1941
Причина смерти: пропал безвести в годы ВОВ
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