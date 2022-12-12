Матохина Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матохина Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1655

Сын: Матохин Максим Дмитриевич

Отец ребёнка: Матохин Дмитрий Иванович

Матохино, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1659

Сын: Матохин Тимофей Дмитриевич

Отец ребёнка: Матохин Дмитрий Иванович

Матохино, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1684

Сын: Матохин Семен Дмитриевич

Отец ребёнка: Матохин Дмитрий Иванович

Матохино, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матохин Дмитрий Иванович

Смерть
Неизвестно
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