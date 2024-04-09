(Алексеева) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Алексеева) Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Никита

Рождение ребёнка
01.02.1866

Дочь: (Никитина) Мария

Отец ребёнка: Андреев Никита

Рождение ребёнка
07.09.1869

Сын: Никитин Илья

Отец ребёнка: Андреев Никита

Рождение ребёнка
14.02.1872

Дочь: (Никитина) Евдокия

Отец ребёнка: Андреев Никита

Рождение ребёнка
04.02.1874

Дочь: (Никитина) Агафъя

Отец ребёнка: Андреев Никита

Смерть
Неизвестно

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