(Алексеева) Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андреев Никита
Рождение ребёнка
01.02.1866
Дочь: (Никитина) Мария
Отец ребёнка: Андреев Никита
Рождение ребёнка
07.09.1869
Сын: Никитин Илья
Отец ребёнка: Андреев Никита
Рождение ребёнка
14.02.1872
Дочь: (Никитина) Евдокия
Отец ребёнка: Андреев Никита
Рождение ребёнка
04.02.1874
Дочь: (Никитина) Агафъя
Отец ребёнка: Андреев Никита
Смерть
Неизвестно