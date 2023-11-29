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Мезенцева Зиновия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мезенцев Мелетий Афанасьевич

Рождение ребёнка
15.08.1909 ст.

Сын: Мезенцев Демид Мелетьевич

Отец ребёнка: Мезенцев Мелетий Афанасьевич

Широкое, Харківська область
Рождение ребёнка
01.06.1916 ст.

Сын: Мезенцев Денис Мелетьевич

Отец ребёнка: Мезенцев Мелетий Афанасьевич

Широкое, Харківська область
Смерть
Неизвестно

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