Мезенцева Зиновия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.08.1909 ст.
Сын: Мезенцев Демид Мелетьевич
Отец ребёнка: Мезенцев Мелетий Афанасьевич
Рождение ребёнка
01.06.1916 ст.
Сын: Мезенцев Денис Мелетьевич
Отец ребёнка: Мезенцев Мелетий Афанасьевич
Смерть
Неизвестно