Черезова (Останина) Наталья Потапова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: Останин Потап Афанасьев
Мать: Останина Ульяна Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Арзамас, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762