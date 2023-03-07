Черезова (Останина) Наталья Потапова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерезова (Останина) Наталья Потапова

Черезова (Останина) Наталья Потапова

avatar

Место рождения

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1690 г.р.

Мать

Около 1685 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: Останин Потап Афанасьев

Мать: Останина Ульяна Петрова

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Арзамас, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close