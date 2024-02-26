Иван Алексеев (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиДо 1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: Алексей Архип (Ов)
Мать: Васса Антонова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Григорьева (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Димитрий Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Татьяна Григорьева (Вна)
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Дарья Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Татьяна Григорьева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Алексей Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Татьяна Григорьева (Вна)
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Устинья Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Татьяна Григорьева (Вна)
Смерть
До 1860