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Иван Алексеев (Ич)

Место рождения

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

До 1860

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Алексей Архип (Ов)

Мать: Васса Антонова (Вна)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Григорьева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Димитрий Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Татьяна Григорьева (Вна)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Дарья Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Татьяна Григорьева (Вна)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Алексей Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Татьяна Григорьева (Вна)

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Устинья Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Татьяна Григорьева (Вна)

Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд
Смерть
До 1860

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