Тхорик Даниил Стефанович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тхорик Стефан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1892 ст.
Мать ребёнка: Тхорик Александра Васильевна
Бракосочетание
До 1892 ст.
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
04.08.1894 ст.
Дочь: Тхорик Евдокия Данииловна
Мать ребёнка: Тхорик Александра Васильевна
Рождение ребёнка
05.09.1897 ст.
Сын: Тхорик Викентий Данилович
Мать ребёнка: Тхорик Александра Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно