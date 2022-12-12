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Тхорик Даниил Стефанович

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Место рождения

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тхорик Стефан

Мать: не указана

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
18.04.1892 ст.

Сын: Тхорик Семен Данилович

Мать ребёнка: Тхорик Александра Васильевна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
До 1892 ст.

Жена: Тхорик Александра Васильевна

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
04.08.1894 ст.

Дочь: Тхорик Евдокия Данииловна

Мать ребёнка: Тхорик Александра Васильевна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
05.09.1897 ст.

Сын: Тхорик Викентий Данилович

Мать ребёнка: Тхорик Александра Васильевна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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