Маткова (Меркескина) Ксения Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Меркескин Петр Ефимович
Мать: Меркескина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матков Владимир
Отец ребёнка: Матков ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матков Евгений
Отец ребёнка: Матков ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матков Александр
Отец ребёнка: Матков ?
Смерть
Неизвестно