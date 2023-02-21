Маткова (Меркескина) Ксения Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маткова (Меркескина) Ксения Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Меркескин Петр Ефимович

Мать: Меркескина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матков Владимир

Отец ребёнка: Матков ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матков Евгений

Отец ребёнка: Матков ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матков Александр

Отец ребёнка: Матков ?

Смерть
Неизвестно
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