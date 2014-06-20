Зинина (Петрухина) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1935
Дата смерти20.06.2014
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1935
Отец: Петрухин Павел
Мать: Петрухина Пелагея
Рождение ребёнка
07.11.1962
Сын: Зинин Игорь
Отец ребёнка: Зинин Виктор
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зинин Виктор
Смерть
20.06.2014
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область