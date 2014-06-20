Зинина (Петрухина) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зинина (Петрухина) Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1935

Дата смерти

20.06.2014

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1935

Отец: Петрухин Павел

Мать: Петрухина Пелагея

Рождение ребёнка
07.11.1962

Сын: Зинин Игорь

Отец ребёнка: Зинин Виктор

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зинин Виктор

Смерть
20.06.2014
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
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