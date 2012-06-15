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Мордасов Александр Георгиевич
Мордасов Александр Георгиевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.06.2012
Пол
Мужской
Отец
Мордасов Георгий Александрович
1981 г.р.
Мать
Мордасова Наталья Дмитриевна
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.2012
Отец:
Мордасов Георгий Александрович
Мать:
Мордасова Наталья Дмитриевна
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