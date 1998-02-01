Карпов Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения24.06.1912 ст.
Дата смерти01.02.1998
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1912 ст.
Скорее всего, реально родился 22.06.1913
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Карпова) Галина Ивановна
Мать ребёнка: Карпова (Беликова) Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Карпова (Беликова) Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Карпова (Беликова) Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпов Александр Иванович
Мать ребёнка: Карпова (Беликова) Надежда Михайловна
Работа или профессия
1931
Шофер Управление военизированными специальными частями тылополчения (ЦУДОРТРАНС при СНК СССР)
Работа или профессия
1933
Шофер 2 автобусный парк
Бракосочетание
03.07.1936
Призыв на военную службу
29.07.1941
Место призыва: Красно-Пресненский РВК, Московская обл., г. Москва, Красно-Пресненский р-н Место службы: 163 отдельной авто-санитарной роты ЗапФ
Военная награда
07.11.1942
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
14.04.1945
Орден Красной Звезды
Демобилизация
25.09.1945
Работа или профессия
1946
1 автобусный парк
Рождение ребёнка
26.04.1951
Дочь: Медведева (Карпова) Елена Ивановна
Мать ребёнка: Карпова (Беликова) Надежда Михайловна
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной Войны II степени
Смерть
01.02.1998