Самодурова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самодурова Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сергей

Мать: Софья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вика

Отец ребёнка: Вадим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сава

Отец ребёнка: Вадим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вадим

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