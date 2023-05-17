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Самодурова Екатерина
Самодурова Екатерина
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Сергей
Мать
Софья
Муж
Вадим
Дети
Вика
Сава
Добавил:
ЕС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Сергей
Мать:
Софья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Вика
Отец ребёнка:
Вадим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Сава
Отец ребёнка:
Вадим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Вадим
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