Simon Felix — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиSimon Felix

Simon Felix

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Отец

1852 г.р.

Мать

1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Simon Louis

Мать: Simon Bertha

Смерть
1937
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close