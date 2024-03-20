Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Simon Felix
Simon Felix
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1885
Дата смерти
1937
Пол
Мужской
Отец
Simon Louis
1852 г.р.
Мать
Simon (Lagowitz) Bertha
1858 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЧ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец:
Simon Louis
Мать:
Simon Bertha
Смерть
1937
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия