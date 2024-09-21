Петров Митрофан
Место рождения
Дата рождения1838 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимова Мавра
Рождение ребёнка
09.08.1865 ст.
Рождение ребёнка
1867 ст.
Рождение ребёнка
24.12.1879 ст.