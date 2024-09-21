Петров Митрофан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Митрофан

Место рождения

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1838 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1840 г.р.

Дети

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Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефимова Мавра

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимова Мавра

Рождение ребёнка
09.08.1865 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефимова Мавра

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1867 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефимова Мавра

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
24.12.1879 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефимова Мавра

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

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