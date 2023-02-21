Тихонов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1892
Дата смерти18.01.1976
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1892
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.03.1916
Мать ребёнка: Тихонова Анна Ивановна
Догадино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.02.1919
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
24.09.1924
Рождение ребёнка
1925
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тихонова Анна Ивановна
Смерть
18.01.1976