Тихонов Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонов Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1892

Дата смерти

18.01.1976

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1894 г.р.

Дети

1916 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
26.12.1892

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.03.1916

Сын: Тихонов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Тихонова Анна Ивановна

Догадино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.02.1919

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тихонова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
24.09.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тихонова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тихонова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Анна Ивановна

Смерть
18.01.1976
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