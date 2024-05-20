Коробейникова Лидия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.05.1980
Сын: Коробейников Евгений Георгиевич
Отец ребёнка: Коробейников Георгий Васильевич
Рождение ребёнка
18.08.1981
Сын: Коробейников Николай Георгиевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.08.1981
Сын: Коробейников Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Коробейников Георгий Васильевич