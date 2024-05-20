Коробейникова Лидия Николаевна 15.12.1957 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коробейникова Лидия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1957

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.1980

Сын: Коробейников Евгений Георгиевич

Отец ребёнка: Коробейников Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
18.08.1981

Сын: Коробейников Николай Георгиевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.08.1981

Сын: Коробейников Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Коробейников Георгий Васильевич

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