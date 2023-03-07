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Шавкунов Максим Филиппов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1618

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1618

Отец: Шавкунов Филипп (Филка) Михайлов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1636

Сын: Шавкунов Денис Максимов

Мать ребёнка: не указана

дер. Шавкуновская над речкою над Косинкою, Жерновский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
После 1646

Сын: Шавкунов Петр (Петрушка) Максимов

Мать ребёнка: не указана

дер. Шавкуновская над речкою над Косинкою, Жерновский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шавкунова Матрона Ефимова

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Шавкуновская над речкою над Косинкою, Жерновский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646
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