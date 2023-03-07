Шавкунов Максим Филиппов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1618
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1618
Отец: Шавкунов Филипп (Филка) Михайлов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1636
Мать ребёнка: не указана
дер. Шавкуновская над речкою над Косинкою, Жерновский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
После 1646
Сын: Шавкунов Петр (Петрушка) Максимов
Мать ребёнка: не указана
дер. Шавкуновская над речкою над Косинкою, Жерновский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Шавкуновская над речкою над Косинкою, Жерновский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646