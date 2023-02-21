Шаманина Мавра Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Шаманин Василий Киприанович
Бракосочетание
До 1809
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Шаманин Василий Киприанович
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно