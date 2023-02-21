Шаманина Мавра Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманина Мавра Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1772 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Шаманин Василий Киприанович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1809

Муж: Шаманин Василий Киприанович

Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Шаманин Василий Киприанович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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