Пузырева (Гаврилова) (Гаврилова) Агафья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смерти1892
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Гаврилов Иван Алексеевич
Мать: Гаврилова Анна
Бракосочетание
1879
Муж: Пузырев Евсей
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Пузырев Евсей
Рождение ребёнка
1885
Сын: Пузырев Григорий Евсеевич
Отец ребёнка: Пузырев Евсей
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Пузырев Евсей
Смерть
1892