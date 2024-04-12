Пузырева (Гаврилова) (Гаврилова) Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузырева (Гаврилова) (Гаврилова) Агафья Ивановна

Место рождения

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

1892

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Гаврилов Иван Алексеевич

Мать: Гаврилова Анна

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
1879

Муж: Пузырев Евсей

Рождение ребёнка
1880

Сын: Пузырев Алексей Евсеевич

Отец ребёнка: Пузырев Евсей

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Пузырев Григорий Евсеевич

Отец ребёнка: Пузырев Евсей

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Пузырев Иван Евсеевич

Отец ребёнка: Пузырев Евсей

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
1892
Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
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