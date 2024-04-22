Немолочная (Айкина) Евгения Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немолочная (Айкина) Евгения Сергеевна

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Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

10.08.1982

Пол

Женский

Отец

1959 г.р.

Мать

1959 г.р.

Муж

1982 г.р.

Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1982

Отец: Айкин Сергей Михайлович

Мать: Айкина Надежда Ивановна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
28.02.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Немолочный Алексей Владимирович

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
26.11.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Немолочный Алексей Владимирович

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Немолочный Алексей Владимирович

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