Казакова (Шохирева) Ефросинья Андриановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиПосле 1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Шехирев Адриан Федорович
Мать: Шехирева ?
Дочь: Попова Евдокия Хрисанфовна
Отец ребёнка: Казаков Хрисанф Трофимович
Сын: Казаков Евдоким Хрисанфович
Отец ребёнка: Казаков Хрисанф Трофимович
Дочь: Пельменева Антонина Кирсантьевна
Отец ребёнка: Казаков Хрисанф Трофимович
Сын: Казаков Никодим Хрисанфович
Отец ребёнка: Казаков Хрисанф Трофимович
Сын: Казаков Венедикт Хрисанфович
Отец ребёнка: Казаков Хрисанф Трофимович
Сын: Казаков Алексей Хрисанфович
Отец ребёнка: Казаков Хрисанф Трофимович
Дочь: Казакова Авдотья Хрисанфовна
Отец ребёнка: Казаков Хрисанф Трофимович
Дочь: Казакова Полина (Пелагея) Хрисанфовна
Отец ребёнка: Казаков Хрисанф Трофимович
Дочь: Казакова Елена Хрисанфовна
Отец ребёнка: Казаков Хрисанф Трофимович
Сын: Казаков Александр Хрисанфович
Отец ребёнка: Казаков Хрисанф Трофимович