Казакова (Шохирева) Ефросинья Андриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакова (Шохирева) Ефросинья Андриановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

После 1945

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Шехирев Адриан Федорович

Мать: Шехирева ?

Рождение ребёнка
После 1896

Дочь: Попова Евдокия Хрисанфовна

Отец ребёнка: Казаков Хрисанф Трофимович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Казаков Евдоким Хрисанфович

Отец ребёнка: Казаков Хрисанф Трофимович

Рождение ребёнка
19.04.1908

Дочь: Пельменева Антонина Кирсантьевна

Отец ребёнка: Казаков Хрисанф Трофимович

Колобово, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
она говорила, что родилась в 1907
Рождение ребёнка
1910

Сын: Казаков Никодим Хрисанфович

Отец ребёнка: Казаков Хрисанф Трофимович

Колобово, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1911

Сын: Казаков Венедикт Хрисанфович

Отец ребёнка: Казаков Хрисанф Трофимович

Колобово, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1914

Сын: Казаков Алексей Хрисанфович

Отец ребёнка: Казаков Хрисанф Трофимович

Колобово, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Казакова Авдотья Хрисанфовна

Отец ребёнка: Казаков Хрисанф Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казакова Полина (Пелагея) Хрисанфовна

Отец ребёнка: Казаков Хрисанф Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казакова Елена Хрисанфовна

Отец ребёнка: Казаков Хрисанф Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казаков Александр Хрисанфович

Отец ребёнка: Казаков Хрисанф Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаков Хрисанф Трофимович

Смерть
После 1945
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