Охапкина Ефросинья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1910
Дочь: Шукалова Анна Платоновна
Отец ребёнка: Охапкин Платон Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Платоновна
Отец ребёнка: Охапкин Платон Александрович
Смерть
Неизвестно