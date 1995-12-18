Охапкина Ефросинья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОхапкина Ефросинья Андреевна

Охапкина Ефросинья Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1910

Дочь: Шукалова Анна Платоновна

Отец ребёнка: Охапкин Платон Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Платоновна

Отец ребёнка: Охапкин Платон Александрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close