Рычков Василий Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1996 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
15.01.1914 ст.
Жена: Рычкова Ксения Иванова
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь. Жениху 17л 10м 18д. Невесте 16л, девица. Оба первым браком из д.Минино. Поручители : по жениху из д. Минино:Рычков Александр Трофимов и Рычков Кузьма, по н... Показать все
Рождение ребёнка
15.12.1914 ст.
Мать ребёнка: Рычкова Ксения Иванова
Рождение ребёнка
26.12.1915 ст.
Дочь: Варвара Васильева
Мать ребёнка: Рычкова Ксения Иванова
Рождение ребёнка
22.07.1918
Дочь: Серафима Васильева
Мать ребёнка: Рычкова Ксения Иванова
Смерть
Неизвестно