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Рычков Василий Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1996 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
15.01.1914 ст.

Жена: Рычкова Ксения Иванова

Минино, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь. Жениху 17л 10м 18д. Невесте 16л, девица. Оба первым браком из д.Минино. Поручители : по жениху из д. Минино:Рычков Александр Трофимов и Рычков Кузьма, по н... Показать все
Рождение ребёнка
15.12.1914 ст.

Сын: Рычков Иоанн Васильев

Мать ребёнка: Рычкова Ксения Иванова

Минино, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.12.1915 ст.

Дочь: Варвара Васильева

Мать ребёнка: Рычкова Ксения Иванова

Минино, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.07.1918

Дочь: Серафима Васильева

Мать ребёнка: Рычкова Ксения Иванова

Минино, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение
Около 1996 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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