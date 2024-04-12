Баева (Гаврилова) (Гаврилова) Дарья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Гаврилов Иван Алексеевич
Мать: Гаврилова Анна
Рождение ребёнка
Около 1890
Отец ребёнка: Баев Степан
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Баев Иван Степанович
Отец ребёнка: Баев Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баев Степан
Смерть
Неизвестно