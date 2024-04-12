Баева (Гаврилова) (Гаврилова) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баева (Гаврилова) (Гаврилова) Дарья Ивановна

Место рождения

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1840 г.р.

Мать

Около 1840 г.р.

Муж

Около 1870 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Гаврилов Иван Алексеевич

Мать: Гаврилова Анна

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Баев Николай Степанович

Отец ребёнка: Баев Степан

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Баев Иван Степанович

Отец ребёнка: Баев Степан

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баев Степан

Смерть
Неизвестно
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