Лысова Пелагея Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1897
Дата смертиПосле 18.08.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.11.1912
Сын: Лысов Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Лысов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
18.09.1914
Дочь: (Лысова) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Лысов Михаил Иванович
Смерть
После 18.08.1914