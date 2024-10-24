Лысова Пелагея Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысова Пелагея Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1897

Дата смерти

После 18.08.1914

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1895 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лысов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
21.11.1912

Сын: Лысов Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Лысов Михаил Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.09.1914

Дочь: (Лысова) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Лысов Михаил Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 18.08.1914

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