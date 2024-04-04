Юрин Карп Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1854
Дата смерти14.12.1905
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1854
Отец: Юрин Александр
Рождение ребёнка
17.08.1884
Дочь: Новицкая Анна Зюзя Карповна
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Между 14.12.1887 и 10.02.1888
Жена: Юрина Михалина Иосифовна
Рождение ребёнка
05.03.1890
Мать ребёнка: Юрина Михалина Иосифовна
Россия
Рождение ребёнка
01.05.1893
Дочь: Левитская Елена Карповна
Мать ребёнка: Юрина Михалина Иосифовна
Россия
Смерть
14.12.1905
Варшава
Причина смерти: прогрессивный паралич
Похороны
Неизвестно
Вольское кладбище г. Варшавы