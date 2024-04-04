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Юрин Карп Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1854

Дата смерти

14.12.1905

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1854

Отец: Юрин Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1884

Дочь: Новицкая Анна Зюзя Карповна

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Между 14.12.1887 и 10.02.1888

Жена: Юрина Михалина Иосифовна

Рождение ребёнка
05.03.1890

Сын: Юрин Георгий Карпович

Мать ребёнка: Юрина Михалина Иосифовна

Россия
Рождение ребёнка
01.05.1893

Дочь: Левитская Елена Карповна

Мать ребёнка: Юрина Михалина Иосифовна

Россия
Смерть
14.12.1905
Варшава
Причина смерти: прогрессивный паралич
Похороны
Неизвестно
Вольское кладбище г. Варшавы
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