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Макаров Григорий Фаддеевич

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Место рождения

Желватовка, Михайловский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

26.09.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1861

Отец: Макаров Фаддей Макаров

Мать: Макарова Анисья Николаева

Желватовка, Михайловский уезд, Рязанская губерния
ГАРО, ф. 627, оп. 246, д. 128 МК Клинск 1861
Крещение
27.09.1861
Клинское, Серебряные Пруды, Московская область
ГАРО, ф. 627, оп. 246, д. 128 МК Клинск 1861
Бракосочетание
26.10.1880

Жена: Макарова Мария Дмитриевна

Клинское, Серебряные Пруды, Московская область
ГАРО, ф. 627, оп. 246а, д. 426 МК Клинское 1875, 1877, 1878, 1880
Рождение ребёнка
1883

Сын: Макаров Семен Григорьевич

Мать ребёнка: Макарова Мария Дмитриевна

ГАТО МК Клинского 1904г
Рождение ребёнка
1885

Сын: Макаров Борис

Мать ребёнка: Макарова Мария Дмитриевна

Желватовка, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Автобиография Макарова А.Б.
Рождение ребёнка
25.11.1889

Сын: Макаров Аввакум Григорьевич

Мать ребёнка: Макарова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Кирилл Григорьев???

Мать ребёнка: Макарова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Иван Григорьев

Мать ребёнка: Макарова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпухина? Феоктиста Григорьева?

Мать ребёнка: Макарова Мария Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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