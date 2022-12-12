Макаров Григорий Фаддеевич
Место рождения
Дата рождения26.09.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1861
Отец: Макаров Фаддей Макаров
ГАРО, ф. 627, оп. 246, д. 128 МК Клинск 1861
Крещение
27.09.1861
ГАРО, ф. 627, оп. 246, д. 128 МК Клинск 1861
Бракосочетание
26.10.1880
ГАРО, ф. 627, оп. 246а, д. 426 МК Клинское 1875, 1877, 1878, 1880
Рождение ребёнка
1883
Сын: Макаров Семен Григорьевич
Мать ребёнка: Макарова Мария Дмитриевна
ГАТО МК Клинского 1904г
Рождение ребёнка
1885
Сын: Макаров Борис
Мать ребёнка: Макарова Мария Дмитриевна
Автобиография Макарова А.Б.
Рождение ребёнка
25.11.1889
Сын: Макаров Аввакум Григорьевич
Мать ребёнка: Макарова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Кирилл Григорьев???
Мать ребёнка: Макарова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Макарова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпухина? Феоктиста Григорьева?
Мать ребёнка: Макарова Мария Дмитриевна
Смерть
Неизвестно